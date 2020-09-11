Ремонт лестницы у Екатерининской церкви все еще не завершили

Ремонт лестницы, которую власти обязали переделать после неудачных работ, выполняет ООО "Свой дом".

Ирина Мирошник проверила объекты на Вольной улице и Карельском проспекте. На первом завершаются основные работы по восстановлению самой лестницы, идёт подготовка к установке металлических поручней. Уже на следующей неделе подрядчик начнёт благоустройство прилегающей территории. Работы на Карельском проспекте продолжаются.

Всем подрядным организациям указано на неукоснительное соблюдение технологии проведения работ и их качественное исполнение.

Ранее сообщалось, что подрядная организация не только затянула сроки реконструкции лестницы у Екатерининской церкви, но и выполнила работы некачественно.