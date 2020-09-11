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Ремонт лестницы у Екатерининской церкви все еще не завершили

Новости. Общество
13:15, 12 Сентября 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Ремонт лестницы, которую власти обязали переделать после неудачных работ, выполняет ООО "Свой дом".

Ирина Мирошник проверила объекты на Вольной улице и Карельском проспекте. На первом завершаются основные работы по восстановлению самой лестницы, идёт подготовка к установке металлических поручней. Уже на следующей неделе подрядчик начнёт благоустройство прилегающей территории. Работы на Карельском проспекте продолжаются.

Всем подрядным организациям указано на неукоснительное соблюдение технологии проведения работ и их качественное исполнение.

Ранее сообщалось, что подрядная организация не только затянула сроки реконструкции лестницы у Екатерининской церкви, но и выполнила работы некачественно.

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Комментарии

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drug
2020-09-12 13:53:00
А кто же у них примет работы.
Истинный хозяин сидит, а принимающая сторона резко поменяла "масть". Ивановна ушла - а Владимировна больше нечего не решает.
Гость
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