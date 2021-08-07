Ремонт Площади Воинской Славы в Пудоже завершится 15 августа

Торжественное открытие памятного для пудожан места планируется 30 сентября - в День освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

Готовность объекта проверил глава республики Артур Парфенчиков. Об этом информирует губернаторская пресс-служба.

Ремонтно-восстановительные работы на Площади Воинской Славы в Пудоже проводятся в рамках проекта «Народный бюджет». В прошлом году именно этот объект жители города выбрали наибольшим числом голосов: за ремонт мемориального комплекса, который находился в полуразрушенном состоянии, проголосовали 1884 человека из 3724 горожан.

Проектом предусматривается восстановление площади Павших Борцов, ремонт мемориала, обустройство Парка Горького.

На объекте работает организация ООО «Классикстоун». Как рассказал представитель подрядчика Сергей Барчугов, в настоящее время основные работы подходят к завершению: полностью реконструирован главный монумент, выложена тротуарная плитка на площади 2 тысячи кв метров, проведено освещение. На следующей неделе будут установлены мемориальные плиты с именами погибших в годы войны. На них увековечены 3866 фамилий. Затем начнется озеленение территории.

Следующий этап — обустройство парка около площади, где также идут строительные работы. Они завершатся в сентябре.

Проект также включает в себя ремонт в новом здании музея с созданием экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. Пудожский историко-краеведческий музей, основанный в 1970 году и 50 лет располагавшийся в здании бывшей земской управы, сегодня находится в другом, более удобном помещении. Здесь установлены новые окна и двери, заменена проводка, выполнены внутренняя отделка помещений и наружная отделка здания. В Военной комнате, созданной в музее, появилась экспозиция «На оборонительном рубеже. Пудож в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945 годы».

Стоимость контракта составила 22,5 млн руб., из которых 20 млн рублей — республиканские средства и 2,5 млн руб. — местного бюджета.

Всего в этом году в рамках программы «Народный бюджет» в Карелии должно быть реализовано 65 проектов. На это направлено 324,9 млн рублей. Вклад местных бюджетов составит 8,4 млн рублей. Участниками программы стали 53 муниципальных образования.