Ремонт светофора может затруднить движение на перекрестке Петрозаводска

Специалисты ведут техобслуживание дорожного объекта на перекрёстке улиц Гоголя и Красноармейской, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с ремонтом светофора на пересечении Красноармейской улицы и улицы Гоголя могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов.

В течение дня вероятны временные отключения на объекте. Специалисты планируют завершить работы к 16.00.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.