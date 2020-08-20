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Ремонт ЗАГСа в Петрозаводске продлится до осени

Новости. Общество
14:05, 21 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик сообщил, что не успеет завершить обновление Дворца торжественных церемоний вовремя, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"В здании были нарушения пожарной безопасности. Арендатор никоим образом не реагировал на это. Поэтому мы начали именно с этих мероприятий – обеспечили безопасность здания и ремонт кровли", – пояснила Ирина Мирошник.

Подрядная организация выполнила обогрев кровли и водостоков для предупреждения появления наледи, что ранее для здания являлось серьезной проблемой.



Отремонтированный фасад Дворца торжественных церемоний выкрасили в насыщенный цвет и установили архитектурную подсветку, которая включается автоматически вместе с уличным освещением. Внутри здания отремонтированы зал шампанского, помещения для гостей и персонала, зона гардероба и комнаты для хозяйственных нужд. В залах заменили оформление интерьеров, мебель, освещение.

В рамках благоустройства территории на сегодняшний день проведено асфальтирование, ведётся мощение дорожки от входа к парковке и работы по защите кабельных линий АО "ОРЭС". По контракту сдать объект необходимо до конца августа, но подрядчик задерживается, в том числе и из-за нарушения технологии при выполнении работ.



Администрация города ведет претензионную работу – за срыв сроков сдачи объекта будут начислены штрафы. Подрядчик обещает приложить все усилия и завершить благоустройство к концу сентября.

Напомним, еще в июне сообщалось, что ремонт ЗАГСа будет завершен в кратчайшие сроки.

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