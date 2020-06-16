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В Петрозаводске начали ремонтировать Ротонду и подход к ЗАГСу (ФОТО)

Новости. Общество
10:36, 17 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик приступил к ремонту Ротонды и входной зоны Дворца торжественных церемоний, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Планируется, что с 1 июля Дворец заработает в прежнем режиме, поэтому работы будут завершены в кратчайшие сроки.

Реконструкция набережной будет проходить в два этапа.

В 2020 году ООО "ОнегоСтрой" планирует восстановить декоративный участок верхней части набережной от эспланады до пешеходного тротуара, отремонтировать каменную облицовку Ротонды, заменить покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Также частично будут отремонтированы провалы в теле набережной, благоустроены дорожки и подход к галерее современного искусства. Далее, на втором этапе, после разработки проектно-сметной документации, планируется капитальный ремонт подпорной стенки набережной.

Ранее дорожники подняли пыль над набережной Варкауса в Петрозаводске.

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