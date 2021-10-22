Ремонтируемая улица в Петрозаводске превратилась в полосу препятствий (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчане жалуются на состояние улицы Луначарского, где идет ремонт.

Затянувшиеся дорожные работы на улице Луначарского вызывают раздражение у горожан. В паблике «Весь Петрозаводск|Карелия» выложили фото препятствий, которые ежедневно должны преодолевать пешеходы.

«Квест под названием пройдись по улице Луначарского», - комментируют авторы свои фото.

Как заявили «Столице на Онего» в администрации города, улица Луначарского – это объект, который в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» планировали сделать в 2022 года, но подрядчик рассчитывает завершить все работы уже в этом году.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил, почему ремонт улицы Луначарского не могли начать раньше.