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Рената Литвинова опубликовала фото топлес

Новости. Вечерняя столица
21:30, 22 Апреля 2020
фото: © instagram.com/renatalitvinovaofficiall
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Российская телеведущая и актриса Рената Литвинова выложила в свой Instagram-аккаунт архивное фото.

Фото было сделано для глянцевого журнала Playboy. На снимке Рената позирует топлес, прикрывая руками грудь, пишет ФАН.

Снимок Рената Литвинова опубликовала в Stories. Фотография, на которой винтажный образ актрисы дополняют волнистые волосы и белое платье, спущенное на бедра, была сделана в 2000 году. Многие подписчики Литвиновой отметили, что за эти годы она ничуть не изменилась.

Ранее Литвинова рассказала поклонникам о своем способе борьбы с коронавирусом. Телеведущая закупила водку в целях дезинфекции.

"Купила восемь бутылок водки для дезинфекции во все обшлага. Иногда натягиваю одноразовые перчатки и всех протираю спиртовыми салфетками – начинается какая-то новая жизнь. Очень похоже на "когда-то в молодости", но меня это только укрепляет", – написала тогда актриса.

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