Renault на заводе в России готовит выпуск новой модели

Группа Renault планирует провести модернизацию завода в Москве для организации производства нового модели кроссовера.

"Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового глобального кроссовера C-сегмента, благодаря высоким стандартам качества и достигнутому уровню роботизации", - говорится в сообщении компании.

Новая модель расширит линейку кроссоверов марки на российским рынке.

Вот здесь – подробнее.