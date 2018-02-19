Renault на заводе в России готовит выпуск новой модели

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Группа Renault планирует провести модернизацию завода в Москве для организации производства нового модели кроссовера.
"Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового глобального кроссовера C-сегмента, благодаря высоким стандартам качества и достигнутому уровню роботизации", - говорится в сообщении компании.
Новая модель расширит линейку кроссоверов марки на российским рынке.
Вот здесь – подробнее.
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