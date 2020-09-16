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Рентгеновский комплекс за 20 млн рублей поступил на вооружение инфекционной больницы Карелии

Новости. Общество
16:33, 17 Сентября 2020
фото: Михаил Охлопков / ВК
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о приобретении современного рентгеновского комплекса для нужд Республиканской инфекционной больницы.

Современный цифровой рентгеновский комплекс на три рабочих места поступил в Республиканскую инфекционную больницу. Оборудование смонтировано, протестировано и готово к работе. Об этом Михаил Охлопков рассказал в соцсети.

Комплекс приобретен за счет средств республиканского бюджета. Его стоимость - почти 20 млн рублей.

"Конструкцией комплекса предусмотрены функции рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. Можно печатать изображения высокой четкости на медицинском принтере, хранить и направлять снимки в электронном виде, что способствует оперативному взаимодействию специалистов, быстрой и точной диагностике и своевременному назначению лечения", - сообщил министр Охлопков.

Ранее сообщалось, что онкодиспансер в Карелии оснастят новым оборудованием за 292 млн рублей.

 

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