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Новости. Общество
21:30, 08 Июля 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Рэпер L'One подал в суд на Тимати

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У музыканта возникла конфликтная ситуация с руководством компании Тимати.

Конфликт между Леваном Горозия, выступающим под псевдонимом L’One, и владельцем Black Star Тимати вышел на новый уровень. Рэпер обратился с иском в суд, пишет Cosmopolitan.

Музыкант призвал правоохранительные органы разобраться в этом скандале. Он подал иск в Мещанский суд Москвы 5 июля.

Леван подал в суд не только на Тимати, но и на его лейбл, а также на Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.

"Иск Л. Горозии к П. Курьянову, Т. Юнусову и ООО "Музыкальный лейбл "Блэк Стар" зарегистрирован", – сообщили в пресс-службе суда.

Контракт с Black Star у рэпера закончился в апреле, и L’One объявил о решении уйти из лейбла. В конце мая Егор Крид заявил, что у Левана возникла конфликтная ситуация с руководством компании Тимати.

Сам музыкант только месяц назад высказался о сложившейся ситуации.

"Я не сижу сложа руки. Помимо подготовки следующего шага в нашем споре с компанией, я со своей командой закладываю фундамент нового офиса и начинаю запись нового материала. Так получилось, что все свои альбомы я в том числе написал и для себя тоже. Сдаться и сидеть ждать у моря погоды не в моих правилах", – написал Леван в Instagram.

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