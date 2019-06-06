Рэпер Тимати объявил о беременности

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Тимати скоро станет отцом - он объявил о беременности своей возлюбленной Анастасии Решетовой.
Анастасия Решетова ждет ребенка от своего возлюбленного рэпера Тимати. Глава Black Star подтвердил беременность модели, опубликовав серию романтичных фотографий, пишет Cosmopolitan.
На снимках Настя позирует в белом полупрозрачном платье, а Тимати – в различных костюмах. Во время фотосессии певец не скрывал чувств к девушке: обнимал, держал за руку и наклонялся к ее округлившемуся животу.
Решетова тоже поделилась кадрами из фотосессии.
"Растем", – сообщила модель в подписи. Поклонники порадовались за звездную пару в комментариях.
Ребенок станет первенцем для Анастасии, а у Тимати уже есть пятилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
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