Рэпер Тимати объявил о беременности

Тимати скоро станет отцом - он объявил о беременности своей возлюбленной Анастасии Решетовой.

Анастасия Решетова ждет ребенка от своего возлюбленного рэпера Тимати. Глава Black Star подтвердил беременность модели, опубликовав серию романтичных фотографий, пишет Cosmopolitan.

На снимках Настя позирует в белом полупрозрачном платье, а Тимати – в различных костюмах. Во время фотосессии певец не скрывал чувств к девушке: обнимал, держал за руку и наклонялся к ее округлившемуся животу.

Решетова тоже поделилась кадрами из фотосессии.

"Растем", – сообщила модель в подписи. Поклонники порадовались за звездную пару в комментариях.

Ребенок станет первенцем для Анастасии, а у Тимати уже есть пятилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.