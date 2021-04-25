Рэпера из Карелии задержали за «пробку» в центре Петербурга

Уроженец Карелии стал фигурантом уголовного дела из-за блокирования движения в центре Санкт-Петербурга ради видеосъемки.

К уголовной ответственности привлечены 29-летний рэпер из Карелии, имени которого в полиции не назвали, уточнив, что он «известный в определенных кругах исполнитель», а также двое его земляков-операторов. Полиция задержала фигурантов в ночь на 25 апреля у ночного клуба на набережной канала Грибоедова после концерта. Об этом пишет Interfax со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Напомним, во вторник, 13 апреля сотрудник ГИБДД при патрулировании обратил внимание на нехарактерный автомобильный затор, образовавшийся около восьми часов вечера на улице Восстания. Проехав вперед, инспектор обнаружил и саму причину «пробки». Ей стал водитель спортивного Nissan, устроивший дрифт прямо на перекрестке. Заметив патрульный автомобиль, нарушитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД уже на следующем перекрестке.

По данным МВД, когда рэпер на спортивном автомобиле устроил дрифт на улице Восстания, несколько его знакомых снимали это на видео. Именно для съемки без помех молодые люди перекрыли движение транспорта, спровоцировав затор в центре города.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок до одного года.