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Решение Парфенчикова об ограничительных мерах из-за COVID-19 оспорят в суде

Новости. Общество
14:43, 06 Мая 2020
фото: © кадр из видео
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В Карелии подготовлен иск в Верховный суд республики с требованием признать незаконным действия главы Карелии Артура Парфенчикова, ограничившего передвижения граждан в период распространения коронавируса.

Авторами иска выступили юристы Анастасия Анушина и Мария Трубникова. Документ подписали более двадцати жителей республики. Ответчиком выступает глава республики Артур Парфенчиков.

Истцы заявляют, что губернатор, подготовивший распоряжение "О введении с 12.03.2020 года на территории Республики Карелия режима повышенной готовности" нарушил права граждан на свободу передвижения и труд, которые гарантированы Конституцией.

Юристы требуют признать незаконным и недействующим п. 8.4 Распоряжения главы республики от 31 марта 2020 года № 192-р из-за предполагаемого несоответствия законодательству Российской Федерации. В указанном пункте описаны обязанности граждан в период действия режима повышенной готовности. В частности, речь там ведется о необходимости не покидать жилье без веских на то оснований.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-06 17:22:52
Вот так приходится отстаивать свои права и свободы, не работает Конституция страны.
Иван +
2020-05-06 17:13:32
Тролли завизжали , значит всё делают юристы правильно и законно .
Горожанин
2020-05-06 17:04:58
Не умная затея. Не время сейчас.
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-06 16:29:26
2 дуры бездельницы, заняться нечем. Никто не читал, не соблюдает и не контролирует эти распоряжения. Все живут, как жили, продают санкционку аж на минэковском сайте! 
Изя
2020-05-06 15:36:21
Анастасия Анушина и Мария Трубникова молодцы , произволу надо противостоять и противодействовать!!! Поддерживаю !!!
Хотя здесь больше политики , чем гос.управления и медицины , поэтому суд не будет рассматривать заявление под любым предлогом ( основаниям ) :)
новый
2020-05-06 15:16:19
Совсем плохи дела у юристочек. Невостребованны и жаждут славы как флеганов.
Гость
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