Решение Парфенчикова об ограничительных мерах из-за COVID-19 оспорят в суде

В Карелии подготовлен иск в Верховный суд республики с требованием признать незаконным действия главы Карелии Артура Парфенчикова, ограничившего передвижения граждан в период распространения коронавируса.

Авторами иска выступили юристы Анастасия Анушина и Мария Трубникова. Документ подписали более двадцати жителей республики. Ответчиком выступает глава республики Артур Парфенчиков.

Истцы заявляют, что губернатор, подготовивший распоряжение "О введении с 12.03.2020 года на территории Республики Карелия режима повышенной готовности" нарушил права граждан на свободу передвижения и труд, которые гарантированы Конституцией.

Юристы требуют признать незаконным и недействующим п. 8.4 Распоряжения главы республики от 31 марта 2020 года № 192-р из-за предполагаемого несоответствия законодательству Российской Федерации. В указанном пункте описаны обязанности граждан в период действия режима повышенной готовности. В частности, речь там ведется о необходимости не покидать жилье без веских на то оснований.

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