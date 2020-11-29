Решение суда о штрафах для "маршрутчиков" за повышение цен в Петрозаводске большинство из них не выполнило

Большинство транспортных компаний, которые занимаются пассажирскими автоперевозками в Петрозаводске, до сих пор не оплатило штрафы, наложенные на них по решению суда за незаконное повышение цен на проезд.

Это следует из сообщения УФАС по Карелии.

Владельцы маршруток подверглись санкциям за то, что в июне 2019 года повысили цены на перевозку пассажиров в Петрозаводске. Суд признал это картельным сговором и поддержал решение УФАС оштрафовать "маршрутчиков" на общую сумму более 3 млн рублей. Сроки оплаты штрафов истекают в декабре 2020 года, но к настоящему времени нарушители заплатили всего 600 тыс. рублей. Какие компании до сих пор не выполнили решение суда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".