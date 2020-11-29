Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мэрия ликвидирует еще одну автостоянку в центре Петрозаводска 6
Сегодня 07:15
Пенсионеров проверят на дополнительные доходы 7
29.11.2020 13:48
Вилами по воде
Новое
Сегодня 10:29
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО) 6
29.11.2020 15:45
Врач опроверг мнение, что борьбу со старением нужно начинать с 40 лет
29.11.2020 21:40
Новогоднюю елку установили в центре Петрозаводска (ФОТО) 4
29.11.2020 15:13

Решение суда о штрафах для "маршрутчиков" за повышение цен в Петрозаводске большинство из них не выполнило

Новости. Общество
10:55, 30 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Большинство транспортных компаний, которые занимаются пассажирскими автоперевозками в Петрозаводске, до сих пор не оплатило штрафы, наложенные на них по решению суда за незаконное повышение цен на проезд.

Это следует из сообщения УФАС по Карелии.

Владельцы маршруток подверглись санкциям за то, что в июне 2019 года повысили цены на перевозку пассажиров в Петрозаводске. Суд признал это картельным сговором и поддержал решение УФАС оштрафовать "маршрутчиков" на общую сумму более 3 млн рублей.

Сроки оплаты штрафов истекают в декабре 2020 года, но к настоящему времени нарушители заплатили всего 600 тыс. рублей.

Какие компании до сих пор не выполнили решение суда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-11-30 11:38:04
Невский пассаж
Os
2020-11-30 11:25:17
Забрать автобусы в счет долга или банкротом объявить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:29
Капитал
Вилами по воде
Как уголовное дело о "незаконном предпринимательстве" в Олонце обнажило почти повсеместное нарушение в Карелии федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза республиканские власти.
В чем подозревают Белугу 13
25.11.2020 15:15
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»