Решивший покататься житель Карелии докатился до уголовного дела

Кроме того, житель Кеми подозревается в присвоении игрушечного пистолета, сообщили в МВД Карелии.

Китайский внедорожник был угнан в ночь на 10 октября — соответствующее заявление поступило в отдел МВД Кемского района. Вскоре экипаж ДПС остановил автомобиль, а водителя доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, задержанный местный житель 1991 года рождения, прогуливаясь ночью по Кеми, дергал ручки дверей разных автомобилей, пока не нашел открытую машину с ключами в замке зажигания и топливом в бензобаке. Кемлянин отправился кататься по безлюдным улицам города и ездил, пока его не остановили автоинспекторы.

По статье «угон» было возбуждено уголовное дело. Кроме того, правоохранители подозревают фигуранта в аналогичном преступлении — кемлянин завладел отечественной машиной, прихватив из салона игрушечный пистолет.