Республиканские музеи в Карелии стали работать на час дольше

Национальный музей и Музей изобразительных искусств перешли на новый режим работы.

Музеи республики после вынужденного перерыва в работе, начавшегося год назад из-за эпидемии коронавируса, и периода действия ограничений, возвращаются к приему гостей в полноценном режиме, в том числе и к проведению мероприятий в стенах музея. За счет сокращения работы в утренние часы Музей изобразительных искусств теперь работает каждый день до 19 часов, в четверг – до 20 часов. Национальный музей – до 19 часов. Выходной день в обоих учреждениях – понедельник. Об этом сообщили в Минкульте Карелии.

Новый режим работы двух республиканских музеев – это эксперимент. Если посещаемость музеев в вечерние часы будет высокой, то такой режим станет постоянным.

"Мы пошли на этот шаг по просьбам жителей республики, потому что все знают, какие проходят потрясающие выставки, и хотят увидеть их не в онлайн-режиме, а вживую", – заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Ранее омбудсмен Бойченко решила "усыновить картину" в Музее ИЗО Карелии.