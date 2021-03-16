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Республиканские музеи в Карелии стали работать на час дольше

Новости. Культура
15:10, 17 Марта 2021
фото: © Минкультуры Карелии
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Национальный музей и Музей изобразительных искусств перешли на новый режим работы.

Музеи республики после вынужденного перерыва в работе, начавшегося год назад из-за эпидемии коронавируса, и периода действия ограничений, возвращаются к приему гостей в полноценном режиме, в том числе и к проведению мероприятий в стенах музея. За счет сокращения работы в утренние часы Музей изобразительных искусств теперь работает каждый день до 19 часов, в четверг – до 20 часов. Национальный музей – до 19 часов. Выходной день в обоих учреждениях – понедельник. Об этом сообщили в Минкульте Карелии.

Новый режим работы двух республиканских музеев – это эксперимент. Если посещаемость музеев в вечерние часы будет высокой, то такой режим станет постоянным.

"Мы пошли на этот шаг по просьбам жителей республики, потому что все знают, какие проходят потрясающие выставки, и хотят увидеть их не в онлайн-режиме, а вживую", – заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Ранее омбудсмен Бойченко решила "усыновить картину" в Музее ИЗО Карелии.

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