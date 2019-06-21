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Новости. Экономика
18:15, 21 Июня 2019

Республиканский конкурс в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

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Ни для кого не секрет, что некоторые профессии устаревают и перестают быть актуальными, некоторые выходят на передний план, иные – становятся "сквозными". Именно такими "сквозными" и становятся профессии, связанные с программированием: эти компетенции востребованы в любой отрасли.

Откликаясь на веяния времени, Петрозаводский техникум городского хозяйства организовал и провел Республиканский конкурс профессионального мастерства по компетенции "Программные решения для бизнеса", которая включена в перечень компетенций движения "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Конкурсное задание состояло в разработке информационной системы заказчика.

"Очень важно не просто правильно выполнить опыт, но и уложиться в определенные временные рамки. В этом и есть суть соревнования: суметь взять себя "в руки", сосредоточиться и не отвлекаться на мелочи", – рассказала преподаватель Дарья Леошко, председатель жюри.

В конкурсе приняли участие студенты техникумов и школьники города Петрозаводска.

А в декабре этого года они снова встретятся уже как участники регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по компетенции "Программные решения для бизнеса Junior" для школьников в возрасте от 14 до 16 лет.

Следует отметить, что в 2019 году Петрозаводский техникум городского хозяйства организует прием на обучение по образовательной программе "Информационные системы и программирование".

Обучение будет осуществляться на базе среднего общего образования (11 классов) за счет средств бюджета Республики Карелия.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее о программе: http://ptgh.onego.ru/abiturientam/.

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