Реставрация Преображенской церкви на острове Кижи вошла в завершающую стадию

Специалисты реставрационных фирм ООО АРЦ "Заонежье" закончили реставрацию всего сруба храма и завершили сборку верхней части церкви с главкой.

В 2018 году на памятник были возвращены 16 отреставрированных главок; на открытие которых потребовалось свыше 34 тысяч лемешин (лемехом называется традиционная осиновая черепица). Каждая лемешина изготавливается вручную при помощи плотницкого топора.

В 2019 году была собрана центральная главка Церкви Преображения Господня. Высота главки – 4,42 м, диаметр – 5,35 м; на ее открытие ушло почти 2 тысячи лемешин. Сейчас реставраторы ООО "Алекон" ведут демонтаж внутреннего металлокаркаса, который поддерживает храм с 1982 года, разбирают систему лифтинга, позволявшую перебирать сруб по частям, в дальнейшем начнется работа над интерьером памятника (полы, страховочная кровля, небо церкви).

Всего сруб содержит 2550 бревен (без учета элементов интерьера). Их общая длина превышает 10 км. Самое большое бревно в конструкции (перекрывное бревно трапезной) достигает длины 15,93 м, самое короткое (на самом верху церкви) – всего 40 см. Всего отреставрировано 742 бревна, в которых выполнено свыше 1100 вставок общим объемом 25 кубометров. Средний объем реставрационных включений составляет 13 процентов, общий процент замены исторического материала – около 36 процентов.

765 вставок на 479 элементах выполнили специалисты Плотницкого центра музея, 356 выставок на 266 элементах специалисты Архитектурно-реставрационного центра "Заонежье". Рекордсмены по количеству отреставрированных элементов – плотники Федор Штурмин, Олег Карельский, Александр Аверин, Василий Варенов, Д. Мокшеев и Р. Исраэлян.

Реставрация сруба Преображенской церкви завершится в ноябре 2019 года. Уже к началу летнего туристического сезона года храм будет полностью освобожден от лесов. Первая служба после 40-летнего перерыва состоится в престольный праздник храма – 19 августа 2020 года. К этому времени будет восстановлен интерьер церкви и смонтирован иконостас, некогда считавшийся одним из самых больших и великолепных на Русском Севере. Уже завершена реставрация 105 икон и резной золоченой рамы.

Кроме того, в этом году мастера Плотницкого центра музея приступили к реставрации дома Сергеевой (рубеж XIX–XX вв.) в исторической деревне Васильево. Выполнена предварительная выкладка нижних венцов в цехе реставрационного комплекса на о. Кижи для оценки требуемого процента замены материала, заново изготовлены три первых венца. Работы идут в графике и уже получили высокую оценку специалистов. На объекте активно работают плотники-реставраторы Федор Штурмин, Олег Карельский, Яков Гавриленко, Андрей Степанов, Василий Варенов, Александр Аверин. Руководит работами начальник Плотницкого центра, реставратор высшей категории Андрей Ковальчук.

В планах Плотницкого центра на этот год есть и реставрация дома Мошниковой в исторической деревне Ямка.