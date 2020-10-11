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Ресторанам и барам могут запретить торговать алкоголем по ночам, если Москва услышит Карелию

Новости. Общество
12:55, 12 Октября 2020
фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева
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Региональные власти должны получить право устанавливать местные ограничения периода времени торговли алкоголем в заведениях общественного питания, в том числе, в Карелии.

Таких полномочий намерены добиваться депутаты парламента республики. На заседании комитета по экономической политике они поддержали проект обращения к правительству России с просьбой внести соответствующие изменения в федеральное законодательство.

"Мы не можем ограничить, к сожалению, время торговли спиртным в кафе. Это федеральное законодательство. Мы неоднократно за 10 лет с какими только предложениями не обращались к федералам с тем, чтобы они нам разрешили, дали субъектам Федерации полномочия регулировать этот вопрос. К сожалению, это решение до сих пор не принято", - пояснила председатель парламентского комитета по экономической политике Лариса Жданова.

В проекте обращения содержится предложение наделить региональные власти полномочиями устанавливать время торговли алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах или на прилегающих территориях. Если это произойдет, жители таких домов перестанут страдать от ночного шума, который устраивают посетители заведений, добавила Жданова.

Как еще власти республики собираются бороться с торговлей спиртными напитками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жоржик
2020-10-12 14:05:48
Ну тогда таксисты будут "южной бормотой" по ночам торговать, отравлений прибавится....
В нашей "горбатой стране" любой запрет ведёт за собой проблемы....
Лучше контролировать чем в позднее время приторговывают мелкие бары ,рестораны то не будут рисковать....
протестанутый
2020-10-12 14:25:16
Жоржик, не вижу проблем в том, если алкашня по ночам будет травиться "южной бормотой". Естественный отбор полезен для общества.
zanoza
2020-10-12 13:58:56
Алло, Москва, это Карелия, вы нас слышите? пи... пи...пи.... :)
карел
2020-10-12 13:56:13
Ничего карелам не предоставлять . ибо делать ничего не умеют , способны только успешно прожирать бюджет .
протестанутый
2020-10-12 13:36:28
Хде пивненко ? Небось опять за северные надбавки сражается. Чтобы людишки смогли больше пропивать в трактирах.
кир
2020-10-12 13:35:11
Если есть свои законы, гимн, флаг и Верховный суд с конституцией автономии, тогда почему вы не можете установить свои самобытные правила? Или это блеф? Тогда не нужна нам эта автономия. Возвращаемся полностью в Россию. Сколько ненужных чиновников высвободится, уму непостижимо.
однозначно
2020-10-12 13:59:08
кир, ты задаешь очень неудобные вопросы для шандаловича, о котором здесь говорить не принято
кир
2020-10-12 14:16:19
однозначно, :)
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