Ресторанам и барам могут запретить торговать алкоголем по ночам, если Москва услышит Карелию

Региональные власти должны получить право устанавливать местные ограничения периода времени торговли алкоголем в заведениях общественного питания, в том числе, в Карелии.

Таких полномочий намерены добиваться депутаты парламента республики. На заседании комитета по экономической политике они поддержали проект обращения к правительству России с просьбой внести соответствующие изменения в федеральное законодательство.

"Мы не можем ограничить, к сожалению, время торговли спиртным в кафе. Это федеральное законодательство. Мы неоднократно за 10 лет с какими только предложениями не обращались к федералам с тем, чтобы они нам разрешили, дали субъектам Федерации полномочия регулировать этот вопрос. К сожалению, это решение до сих пор не принято", - пояснила председатель парламентского комитета по экономической политике Лариса Жданова.

В проекте обращения содержится предложение наделить региональные власти полномочиями устанавливать время торговли алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах или на прилегающих территориях. Если это произойдет, жители таких домов перестанут страдать от ночного шума, который устраивают посетители заведений, добавила Жданова.

Как еще власти республики собираются бороться с торговлей спиртными напитками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".