Ресторанам в России запретили включать чаевые в чек

Заведения общественного питания с 1 января 2021 года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню.

Соответствующие правила утвердило российское правительство, передает RT.

Как уточняет Роспотребнадзор, новые правила направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания.

"Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и другое). Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг", — отметили в ведомстве.

В то же время новые правила предусматривают возможность предложения потребителю данных возмездных или безвозмездных дополнительных услуг заведениями общепита.

"Такие услуги могут быть выбраны потребителем добровольно на основе ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы", — уточнили в Роспотребнадзоре.

В июле Роспотребнадзор подготовил новые правила работы кафе, которые запрещают заведению общепита без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату либо включать в заказ расходы, которые не относятся к стоимости продуктов, указанных в меню.