Ресторатор Левицкий на телеканале «Пятница» показал, как в Карелии готовил яичницу на лопате в топке паровоза (ВИДЕО)

Ресторатор Дмитрий Левицкий побывал в Карелии вместе со съемочной группой программы «Гастротур» и приготовил самые вкусные блюда.

Дмитрий Левицкий побывал в деревне Мегрега, где вместе с местными жительницами испек калитки, порыбачил в Сортавальском районе и сварил уху со сливками.

Посетил Рускеалу, впечатлился красотой мраморного каньона, заехал в охотничье хозяйство в Питкяранте, где его угостили лосятиной.

И, наверное, самое неизгладимое впечатление на ресторатора произвели машинисты Рускельского экспресса. Рулевые ретропоезда научили столичного гостя готовить яичницу с беконом и хлебушком на лопате в топке паровоза.

Кроме того, съемочная группа программы «Гастротур» познакомилась с карельским блогером Анастасией Шибановой, и Дмитрий Левицкий под чутким руководством хранительницы старинных карельских рецептов приготовил белые грибы с картошкой и мухоморами.