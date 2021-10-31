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Ресторатор Левицкий на телеканале «Пятница» показал, как в Карелии готовил яичницу на лопате в топке паровоза (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:37, 31 Октября 2021

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Ресторатор Дмитрий Левицкий побывал в Карелии вместе со съемочной группой программы «Гастротур» и приготовил самые вкусные блюда.

Дмитрий Левицкий побывал в деревне Мегрега, где вместе с местными жительницами испек калитки, порыбачил в Сортавальском районе и сварил уху со сливками.

Посетил Рускеалу, впечатлился красотой мраморного каньона, заехал в охотничье хозяйство в Питкяранте, где его угостили лосятиной.

И, наверное, самое неизгладимое впечатление на ресторатора произвели машинисты Рускельского экспресса. Рулевые ретропоезда научили столичного гостя готовить яичницу с беконом и хлебушком на лопате в топке паровоза.

Кроме того, съемочная группа программы «Гастротур» познакомилась с карельским блогером Анастасией Шибановой, и Дмитрий Левицкий под чутким руководством хранительницы старинных карельских рецептов приготовил белые грибы с картошкой и мухоморами.

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Комментарии

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stranger
2021-10-31 16:19:59
Предполагаю, отведав мухоморов главное не соблазниться готовкой блогера в собственном соку, на лопате, в топке паровоза.
интелехтуал
2021-10-31 15:12:35
Приперся и наивно полагает, что ему здесь рады во время пандемии.
родитель
2021-10-31 14:12:55
Яичница на лопате в топке паровоза -- идея из фильма "Край" с Владимиром Машковым.
User
2021-10-31 14:02:32
Скрепненько! Блины на лопате уже были, теперь вот яичница. Можно открывать рубрику "Духовная пища".
топка
2021-10-31 15:14:56
User, сторожи и людям не мешай, скрепныш. :)
лишьбыпротив
2021-10-31 14:01:56
Лишь бы не работать
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