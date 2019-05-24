Ретропоезд на паровозной тяге запустят в Карелии

РЖД 1 июня запустят ретропоезд на участке Сортавала–Маткаселькя, сообщает пресс-служба компании.

"Первого июня в Республике Карелии на станции Сортавала состоится запуск уникального туристического ретропоезда на паровозной тяге. Ретропоезд проследует до горного парка Рускеала", - говорится в сообщении.

"Интерьер ретропоезда будет выполнен в стиле «Николаевского экспресса», в его составе будут использоваться купейные вагоны и вагон-ресторан, а график ретропоезда разработан специально для удобной стыковки с поездом "Ласточка" на станции Сортавала, а также с водными судами "Метеор", курсирующими на Валаам", - сказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Для организации паровозного движения на участке Сортавала – Маткаселькя железнодорожники восстановили почти 2,5 км пути, отремонтировали платформу станции Сортавала и поворотный круг бывшего веерного локомотивного депо, провели реконструкцию инженерных коммуникаций для снабжения паровоза водой и его технического обслуживания.