Ретропоезд в Карелии перевез 30 тысяч пассажиров

В горном парке "Рускеала" состоится поздравление юбилейного пассажира ретропоезда.

В субботу, 19 октября, на станции Рускеала состоится поздравление юбилейного, 30-тысячного, пассажира ретропоезда "Рускеальский экспресс". Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, пассажира встретит и поздравит главный инженер дирекции специальных перевозок Александр Розин.

Напомним, запуск паровозного движения на участке Сортавала – Горный парк "Рускеала" состоялся 1 июня 2019 года. Интерьер вагонов ретропоезда выполнен в оригинальном дизайне "Николаевского экспресса", в стилистике конца XIX – начала XX века.

"Рускеальский экспресс" курсирует ежедневно, в его составе – 4 купейных вагона и вагон-ресторан. График ретропоезда состыкован с поездами "Ласточка", следующими по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала – Санкт-Петербург, и водными судами "Метеор", курсирующими на Валаам.