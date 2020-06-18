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Рецидивист из Петрозаводска выбил дверь подвала и сбежал с монитором

Новости. Криминал
11:51, 19 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию поступило заявление о хищении, сообщили в МВД Карелии.

Из подвала одного из общежитий исчез системный блок и монитор. Стоимость утраченного имущества была оценена в 7,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – ранее судимого 41-летнего петрозаводчанина. Мужчина случайно оказался на месте происшествия – двери подвала были открыты для проветривания. Проникнув внутрь, он выбил дверь одного из помещений. Этот шум привлек внимание свидетелей, но воочию никто замечен не был. Подождав, пока наступит тишина, непрошенный гость похитил технику.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские также выяснили, что подозреваемый причастен к ряду иных происшествий. К примеру, по версии следствия, на днях в одном из общественных учреждений он похитил банковскую карту у невнимательного посетителя.

Ранее мужчина ограбил петрозаводчанина, который предложил ему отметить получение пенсии.

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Комментарии

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кир
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