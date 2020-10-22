Сильный рецидивист в Петрозаводске отобрал у собутыльника телефон и сбежал

Случайный знакомый отобрал у петрозаводчанина телефон, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 47-летний гражданин и сообщил о том, что у него украли телефон.

Заявитель на автовокзале познакомился с двумя мужчинами. По этому случаю было решено приобрести и выпить алкоголь. В дальнейшем они поехали в квартиру.



Вскоре разговор перерос в конфликт. Один из приятелей, продемонстрировав физическую силу, отобрал у мужчины телефон и скрылся. Ни имени, ни возраста, ни иных данных об обидчике потерпевший не знал.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 30-летнего петрозаводчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. У него был найден и похищенный телефон.



Возбуждено и расследуется уголовное дело.