890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пингвины-геи украли яйцо у пингвинов-лесбиянок 4
22.10.2020 21:30
Обманутым дольщикам в Петрозаводске пообещали достроить их дома 11
Сегодня 06:40
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО) 17
Сегодня 14:42
Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль
22.10.2020 19:10
В подвале одной из российских больниц нашли скопление трупов
22.10.2020 19:40

Сильный рецидивист в Петрозаводске отобрал у собутыльника телефон и сбежал

Новости. Происшествия
18:00, 23 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Случайный знакомый отобрал у петрозаводчанина телефон, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 47-летний гражданин и сообщил о том, что у него украли телефон.

Заявитель на автовокзале познакомился с двумя мужчинами. По этому случаю было решено приобрести и выпить алкоголь. В дальнейшем они поехали в квартиру.

Вскоре разговор перерос в конфликт. Один из приятелей, продемонстрировав физическую силу, отобрал у мужчины телефон и скрылся. Ни имени, ни возраста, ни иных данных об обидчике потерпевший не знал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 30-летнего петрозаводчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. У него был найден и похищенный телефон.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь и в субботу
Биоматериал на коронавирус COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" теперь можно сдать и по субботам.
Не тратьте деньги зря
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»