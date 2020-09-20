Рецидивист угнал катер у жителя Карелии

На прошлой неделе в дежурную часть по Суоярвскому району обратился 37-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что из его гаража, расположенного на воде, пропал катер.

Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обнаружили судно без мотора. В дальнейшем был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 28-летний горожанин.

Мужчина признался, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей. Он подплыл к чужому гаражу на своей лодке, затем выкатил катер, уехал в безлюдное место и снял мотор. Планировал его продать, но не успел.

Возбуждено уголовное дело.