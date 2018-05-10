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Новости. Криминал
07:25, 10 Мая 2018

Рецидивист украл драгоценности у семейной пары в Петрозаводске и скрылся в Петербурге

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Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска задержали в Петербурге подозреваемого в краже драгоценностей, сообщает МВД Карелии.

В дежурной части полиции было зарегистрировано сообщение, поступившее от 24-летнего петрозаводчанина. В один из дней он обнаружил, что из квартиры, где он проживает вместе с супругой, пропали ювелирные украшения и мобильный телефон. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей.

Хозяева предположили, что к исчезновению может быть причастен знакомый, который в последнее время часто приходил в гости. Они сразу же позвонили ему с расспросами, но мужчина свою вину отрицал. Больше в доме заявителей он не появлялся, а его телефон был выключен.

Полицейские выяснили, что похищенный телефон был продан. Новый владелец рассказал, что приобрел телефон у случайного знакомого, который по описанию подходил на того самого знакомого потерпевших. Вскоре было установлено, что похищенное золото сдано в ломбард. К настоящему времени часть похищенного изъята и будет передана законным владельцам.

Оперативникам поступила информация, что подозреваемый может находиться в Санкт-Петербурге. Именно там он и был задержан. Совершение кражи инкриминируется 27-летнему жителю Петрозаводска. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. В настоящее время решается вопрос об его аресте.

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