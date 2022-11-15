Рецидивист в Карелии избил полицейского головой и ногами

За нападение на полицейского суд Кемского района приговорил злоумышленника к реальному сроку, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд в Кеми признал виновным 25-летнего местного жителя в нападении на стража порядка.



Следствие и суд установили, что вечером 1 января сотрудники ППС прибыли по вызову в жилой дом, где в одной из квартир агрессивно себя вел сильно пьяный молодой мужчина.



Он отказался идти в патрульный автомобиль и оказал сопротивление. Одного из полицейских он несколько раз ударил головой в лоб, а потом - ногой в лицо.



С учетом имеющегося рецидива преступлений, суд по совокупности приговоров отправил подсудимого на два года и восемь месяцев в колонии общего режима.



Приговор суда не вступил в законную силу.