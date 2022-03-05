Рецидивист в Карелии получил новый срок за преступления против женщин

В Кеми местного жителя осудили за незаконное проникновение в жилище женщины с применением насилия и кражу с банковского счета, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кеми вынесен приговор ранее судимому 42–летнему местному жителю, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом было установлено, что в августе 2021 года, будучи пьяным и применив физическую силу, мужчина вломился в квартиру своей знакомой, против воли хозяйки.

Еще одно преступление он совершил, находясь в гостях у другой знакомой, - тайно похитил ее банковскую карту и на следующий день расплатился ею в магазине.



Как выяснилось на суде, ранее житель Кеми уже был осужден за другие имущественные преступления к трем годам шести месяцам лишения свободы, но до полного отбытия наказания был условно-досрочно освобожден.



В связи с этим, при вынесении приговора суд отменил условно-досрочное освобождение и с учетом нового преступления назначил наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.