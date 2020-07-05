Рецидивист в Карелии в пьяном угаре забил женщину до смерти

В Беломорске женщина скончалась после побоев пьяного сожителя, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 41-летний житель Беломорска дома распивал спиртное вместе с сожительницей. За столом между мужчиной и женщиной произошел конфликт, и обвиняемый избил сожительницу руками, причинив множественные телесные повреждения. Потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, где скончалась.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за имущественные преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.