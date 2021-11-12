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Рецидивист в Петрозаводске насмерть забил своего знакомого металлической трубой

Новости. Криминал
16:55, 27 Декабря 2021
фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков

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Трагедией закончилась пьянка знакомых в столице республики, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении 54-летнего жителя города, обвиняемого в убийстве и покушении на убийстве.

Ранее неоднократно судимый подозреваемый в пьяном виде поссорился с двумя своими знакомыми. В завязавшейся драке он несколько раз ударил каждого из мужчин по голове металлической трубой. Один из его визави погиб на месте, другому удалось уйти.

Свою вину петрозаводчанин признал в полном объеме. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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