Рецидивист в Петрозаводске насмерть забил своего знакомого металлической трубой

Трагедией закончилась пьянка знакомых в столице республики, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении 54-летнего жителя города, обвиняемого в убийстве и покушении на убийстве.

Ранее неоднократно судимый подозреваемый в пьяном виде поссорился с двумя своими знакомыми. В завязавшейся драке он несколько раз ударил каждого из мужчин по голове металлической трубой. Один из его визави погиб на месте, другому удалось уйти.

Свою вину петрозаводчанин признал в полном объеме. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.