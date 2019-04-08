Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
10:47, 08 Апреля 2019
фото: Fotolia / Mr Korn Flakes

Рецидивист в Петрозаводске угрожал подростку ножом, а после выкинул его отчима с балкона

Загрузка...

Полицейские Петрозаводска установили обстоятельства происшествия, в результате которого мужчина выпал с балкона, сообщает МВД Карелии.

Так, в воскресенье в больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска с многочисленными тяжёлыми травмами был доставлен 34-летний мужчина. Он выпал с балкона второго этажа одного из домов по улице Белорусской.

По версии полиции, в гости к потерпевшему и его сожительнице пришёл знакомый, ранее судимый 37-летний петрозаводчанин. После распития спиртных напитков произошёл конфликт. Гость повздорил с 17-летним сыном сожительницы хозяина жилья. Со слов матери, он достал нож и стал демонстрировать его подростку, сопровождая свои слова угрозами. Вмешался хозяин и, чтобы успокоить гостя, предложил выйти на балкон и там поговорить.

Что именно произошло на балконе - никто не видел. Однако через некоторое время оттуда вышел только один из оппонентов.

Прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи хозяин квартиры указал на виновника своего падения, пояснив, что тот вытолкнул его с балкона в ходе конфликта.

Злоумышленник был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-04-08 11:07:17
Переселенцы из ветхого жилья
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
01.04.2019, 10:17
Назначен исполняющий обязанности министра образования Карелии

Аналитика

04.04.2019 15:55
Обществоведение
Когда церковь потребует Кижи? 5
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 6
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»