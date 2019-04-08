Рецидивист в Петрозаводске угрожал подростку ножом, а после выкинул его отчима с балкона

Полицейские Петрозаводска установили обстоятельства происшествия, в результате которого мужчина выпал с балкона, сообщает МВД Карелии.

Так, в воскресенье в больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска с многочисленными тяжёлыми травмами был доставлен 34-летний мужчина. Он выпал с балкона второго этажа одного из домов по улице Белорусской.

По версии полиции, в гости к потерпевшему и его сожительнице пришёл знакомый, ранее судимый 37-летний петрозаводчанин. После распития спиртных напитков произошёл конфликт. Гость повздорил с 17-летним сыном сожительницы хозяина жилья. Со слов матери, он достал нож и стал демонстрировать его подростку, сопровождая свои слова угрозами. Вмешался хозяин и, чтобы успокоить гостя, предложил выйти на балкон и там поговорить.

Что именно произошло на балконе - никто не видел. Однако через некоторое время оттуда вышел только один из оппонентов.

Прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи хозяин квартиры указал на виновника своего падения, пояснив, что тот вытолкнул его с балкона в ходе конфликта.

Злоумышленник был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.