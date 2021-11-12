Рецидивист в Петрозаводске вынес из магазина алкоголь, сигареты и бритвы на 60 тысяч рублей

Ночью 31-летний петрозаводчанин забрался в магазин и вынес товар, который потом спрятал недалеко от места кражи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился директор продуктового магазина: ночью кто-то проник в торговое помещение, повредив входную дверь. Несмотря на сработавшую сигнализацию, злоумышленник вынес крепкий алкоголь, бритвы и кассеты для бритья, а также сигареты. Сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа в ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения получила приметы подозреваемого, которые были переданы всем дежурным нарядам. Недалеко от магазина сотрудники ППС заметили схожего по приметам мужчину — 31-летнего петрозаводчанина. Он был доставлен в полицию, где дал признательные показания. Мужчина рассказал, что украденное спрятал — большую часть удалось вернуть.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант, ранее имевший проблемы с законом, арестован.