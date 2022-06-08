Рецидивиста из Карелии отправили на обязательные работы за пьяное вождение

Жителя Пудожа, ранее осужденного за нетрезвое вождение, вновь поймали пьяным за рулем, сообщили в районном суде.

житель Пудожа, ранее уже получивший штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на полтора года, вновь попался инспекторам ГИБДД.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным и, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, сроком на 2 года.