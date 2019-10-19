Рецидивиста отправили работать за "пьяную" езду в Карелии

Мужчина повторно сел за руль пьяным, сообщили на сайте Муезерского районного суда.

Ранее житель Муезерского района уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, лишен прав на полтора года и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Нарушитель вновь сел за руль пьяным.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,2 года.