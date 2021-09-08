Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
Сегодня 15:03
Кондопожский район по праву может называться одним из самых прогрессивных в республике (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 16:47
На выборах начался прием заявлений о голосовании на дому (ВИДЕО)
Сегодня 14:42
Жители Олонецкого района устраивают уникальные праздники, чтобы познакомить гостей с карельской культурой (ВИДЕО)
Сегодня 11:05
Настало время принимать решения в пользу места, которое мы называем домом (ВИДЕО)
Сегодня 08:30
Участковые избирательные комиссии начали работу в Карелии
08.09.2021 22:23
В Петрозаводске установили светофор на улице, где образуются огромные пробки 1
Сегодня 10:57
Назначенный по фальшивым документам директор предприятия в Петрозаводске попал под УК РФ
Сегодня 07:25
Объявлен срочный набор добровольцев для поиска пропавшего в лесу пенсионера в Карелии
08.09.2021 22:43
Улицу в районе исторического здания поликлиники в Петрозаводске перекроют и перекопают
Сегодня 06:40

Рецидивиста в Карелии привлекли запасы алкоголя на пустующей даче

Новости. Криминал
18:00, 09 Сентября 2021
фото: © Игорь Уткин / ТАСС

Новости партнеров

Ранее судимый житель Беломорска забрался на чужую дачу за алкоголем и продуктами, сообщили в МВД Карелии.

В конце августа в полицию Беломорского района поступило заявление от 63-летнего местного жителя. Он приехал на дачу и обнаружил, что в его дом кто-то проникал. Неизвестные разбили окно, украв продукты и алкогольные напитки.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 26-летний житель Беломорска. Он дал признательные показания. Как выяснилось, в дачный кооператив молодой человек приезжал в гости к приятелю, узнал, что соседский дом пустует, и решил поживиться.

На счету подозреваемого этого уже не первая кража, в настоящее время он заключен под стражу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
07.09.2021, 08:20
Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»