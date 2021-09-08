Рецидивиста в Карелии привлекли запасы алкоголя на пустующей даче

Ранее судимый житель Беломорска забрался на чужую дачу за алкоголем и продуктами, сообщили в МВД Карелии.

В конце августа в полицию Беломорского района поступило заявление от 63-летнего местного жителя. Он приехал на дачу и обнаружил, что в его дом кто-то проникал. Неизвестные разбили окно, украв продукты и алкогольные напитки.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 26-летний житель Беломорска. Он дал признательные показания. Как выяснилось, в дачный кооператив молодой человек приезжал в гости к приятелю, узнал, что соседский дом пустует, и решил поживиться.

На счету подозреваемого этого уже не первая кража, в настоящее время он заключен под стражу.