Рецидивистка в Карелии отметила свое очередное преступление в сауне

В Сегеже ранее судимая молодая женщина сходила в гости и совершила очередное преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сегежского района окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летней ранее судимой местной жительницы. Она обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба».

В один из январских дней сегежанка зашла в гости к своей 43-летней соседке. Приятельницы организовали небольшое застолье по случаю встречи. В ходе посиделок раздался звонок в дверь. К хозяйке квартиры пришёл социальный работник.

Он принёс пенсию, которую та получала по доверенности за свою тяжелобольную бабушку. Часть наличных — 7 тысяч рублей — она взяла себе на покупку продуктов питания. Остальное — 24 тысячи рублей — положила в сервант и вернулась на кухню к подруге. Затем, не рассчитав дозу алкоголя, женщина заснула, а гостья решила спрятанные деньги забрать себе.

Следствием установлено, что обвиняемая открыла шкаф, взяла оттуда деньги и отправилась с ними домой. В дальнейшем она приобрела два новых мобильных телефона, а после поехала отмечать удачный шопинг в сауну.

В ходе допроса гражданка призналась в содеянном. В настоящее время обвинительное заключение с уголовным делом направлено в прокуратуру Сегежского района.

Максимальная санкция инкриминируемой фигурантке статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске росгвардейцы не смогли разбудить посетительницу сауны и вызвали «скорую».