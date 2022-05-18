В Петрозаводске росгвардейцы не смогли разбудить посетительницу сауны и вызвали «скорую»

Помощь росгвардейцев понадобилась администратору сауны, которой угрожал уснувший со своей спутницей в комнате отдыха клиент.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел вечером 17 мая. Сотрудники вневедомственной охраны получили вызов о срабатывании тревожной кнопки в одной из саун Петрозаводска. К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратилась администратор заведения и пояснила, что двое посетителей уснули в комнате отдыха. Выяснилось, что мужчина и женщина пришли в сауну отдохнуть, оплатили 4 часа посещения, а после не смогли уйти, так как уснули. Администратор разбудила клиента с просьбой покинуть заведение, однако тот в грубой форме ответил категорическим отказом, угрожал ей физической расправой, матерился и продолжил спать.

Росгвардейцы разбудили мужчину, а его спутницу не смогли. Они вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики привели нарушительницу в чувства и заключили, что оба, она и ее приятель, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его полиции.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске пьяные грабители не смогли уйти от росгвардейцев.