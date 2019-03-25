Рецидивистка в Петрозаводске спровоцировала серию краж между друзьями

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи денег, которая спровоцировала хищение бытовой техники, сообщает МВД Карелии.

На прошлой неделе в дежурную часть обратился житель Петрозаводска и попросил помочь вернуть его имущество. Он пояснил, что незнакомый мужчина вывез из его квартиры телевизор, микроволновую печь, стиральную машину и электроплиту.

Оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника, 28-летнего петрозаводчанина.

Тот рассказал, что находился в гостях у потерпевшего и него из кармана похитили 27 тысяч рублей.

Владелец квартиры отрицал свою причастность к произошедшему, поэтому гость решил забрать технику, пока не найдутся пропавшие деньги.

Мужчины в своих объяснениях упомянули, что в тот вечер в квартире присутствовала женщина, которая вскоре ушла. Полицейские установили и её личность. Ею оказалась 38-летняя ранее судимая горожанка. Она рассказала, что познакомилась с мужчинами на улице и, уже находясь в квартире, похитила у одного из них деньги из кармана куртки. Впоследствии она потратила наличные на алкоголь.

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело. К настоящему времени подозреваемая возместила ущерб. Вопрос с вывезенной бытовой техникой мужчины решили между собой.