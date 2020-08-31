Рецидивисты в Карелии обокрали фирму, чтобы помыться и поесть шашлыка

фото: © кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Мужчины проникли в строительную бытовку и украли имущество на сумму 190 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили личности двоих рецидивистов. Один из мужчин раньше работал в компании заявителя, а затем уволился.



В какой-то момент гражданин решил вернуться к незаконному заработку и подговорил приятеля.

Ночью они проникли в помещение и вынесли все, что только смогли: сварочный аппарат, отбойный молоток, перфоратор, бензопилу, кабель и многое другое. Краденое злоумышленники вывезли на такси, в багажник все предметы поместились с трудом.

Жители Карелии незаконно "заработали" около 40 тысяч рублей. Все деньги они потратили за пару дней разгульной жизни: досуг в сауне, отдых с шашлыками на природе и "пьяные посиделки" с друзьями.

Возбуждено уголовное дело.