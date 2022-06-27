Рецидивисты в Карелии слаженно совершили набег на магазин, а затем обокрали знакомого

Два жителя Сегежи в поисках денег на спиртное ураганом прошлись по городу, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Сегежи завершили расследование соединенного уголовного дела о кражах в отношении 44-летнего и 43-летнего местных жителей, любителей выпить, не раз привлекавшихся к ответственности в связи с нарушением общественного порядка.

Первый раз мужчины во время ночной прогулки заметили возле магазина разбросанные части транспортировочных тележек. Убедившись, что людей поблизости нет, обвиняемые, по версии следствия, украли металл и сбежали. По дороге к пункту приема металлолома одна конструкция потерялась, но днища и остальные стенки обвиняемые все же донесли. Местные жители продали металлолом за несколько сотен рублей.

Утром работники магазина обнаружили пропажу и заявили о краже в полицию. Ущерб составил более 11 тысяч рублей. Сотрудникам полиции не только удалось установить личность подозреваемых, но и вернуть металл в магазин.

Следующая кража произошла в общежитии у общего знакомого. Застолье сегежан затянулось настолько, что хозяин комнаты уснул. Гости тем временем вынесли из комнаты телевизор и ТВ-приставку. Отправившись выгуливать собаку, обвиняемые нашли на улице случайного покупателя и продали краденное.

В ходе следствия собрана доказательная база для утверждения обвинительного заключения. Материалы уголовного дела направлены в суд.