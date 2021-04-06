Ревизоров не убедили отчеты мэрии Петрозаводска, как тратились деньги к 100-летию Карелии

Отчеты администрации Петрозаводска об эффективности расходов бюджета на подготовку города к 100-летию республики не смогли убедить Контрольно-счетную палату Карелии.

Это следует из доклада КСП о результатах проверки расходования бюджетных средств на "юбилейные" проекты в Петрозаводске в 2020 году.

В ходе проверки ревизоры изучили отчеты администрации о достижении показателей результативности использования субсидии на подготовку к проведению Дня РК. По данным мэрии, было выполнено 98% мероприятий, запланированных на 2020 год. Общая сумма расходов почти достигла 1 млрд рублей.

Однако, по мнению КСП, "вышеуказанные отчеты не отражают факта исполнения мероприятий (выполнения работ, оказания услуг)", говорится документе.

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