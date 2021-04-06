Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Начался ремонт убитых дорог к дачам под Петрозаводском 6
Сегодня 11:18
Девушка с дефектом кожи покрыла тело тату из-за травли в школе 2
06.04.2021 19:10
Выяснилась причина срыва проектирования реконструкции двух дорог в Петрозаводске 5
Сегодня 11:45
"Озлобленность против России и Красной Армии"
Новое
Сегодня 14:35
Рыбаки сфотографировались с акулами-людоедами и лишились денег 1
06.04.2021 19:40
Стало известно, сколько в России долларовых миллиардеров 5
06.04.2021 21:30
В России объявили проверку боевой готовности Вооруженных сил 7
06.04.2021 20:40
Жители новостроек в Петрозаводске жалуются на плачевное состояние дороги (ФОТОФАКТ) 24
Сегодня 08:05

Ревизоров не убедили отчеты мэрии Петрозаводска, как тратились деньги к 100-летию Карелии

Новости. Общество
15:17, 07 Апреля 2021
Загрузка...

Отчеты администрации Петрозаводска об эффективности расходов бюджета на подготовку города к 100-летию республики не смогли убедить Контрольно-счетную палату Карелии.

Это следует из доклада КСП о результатах проверки расходования бюджетных средств на "юбилейные" проекты в Петрозаводске в 2020 году.

В ходе проверки ревизоры изучили отчеты администрации о достижении показателей результативности использования субсидии на подготовку к проведению Дня РК. По данным мэрии, было выполнено 98% мероприятий, запланированных на 2020 год.  Общая сумма расходов почти достигла 1 млрд рублей.

Однако, по мнению КСП, "вышеуказанные отчеты не отражают факта исполнения мероприятий (выполнения работ, оказания услуг)", говорится документе.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-07 16:03:38
С испугу можно подумать, что вы способны на иную работу. Систему так просто не исправить. Либо будь частью системы, либо пошёл вон.
zanoza
2021-04-07 16:00:26
Где деньги, Ира? :)
drug
2021-04-07 15:54:25
Все материалы надо направить в ФСБ. Вся команда - все руководители замазаны. Все по линии ЖКХ и благоустройства. Все перечислялось своим нужным людям - но не все исполнено.
Chel
2021-04-07 15:45:05
Отсаньте уже от тётки. Она и так с закрытыми глазами готова бежать хоть куда с этого кресла. Не делайте ей больно. Сжальтесь.
Небо в клетку
2021-04-07 15:31:33
Правильно что не убедили, сидеть то вместе тогда бы пришлось? Или как?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

Аналитика

Сегодня 14:38
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Озлобленность против России и Красной Армии"
Сегодня 14:35
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Вся аналитика

Чтиво

06.04.2021 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 9
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»