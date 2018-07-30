Ревизоры нашли нарушения при использовании бюджетных средств в центре соцобслуживания Петрозаводска

Контрольно-счетная палата Петрозаводска выявила нарушения при использовании бюджетных средств центром социального обслуживания населения "Истоки".

Это следует из отчета КСП "Проверка экономного и эффективного использования МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" средств бюджета Петрозаводского городского округа в 2017 году".

В числе нарушений ревизоры отметили решения о списании оргтехники. Решения принимались на основании заключений о неремонтопригодности компьютерной и копировальной техники соответствии с актами технической экспертизы. Но экспертизу проводила компания, с которой у Центра нет договорных отношений.

Подробнее о том, какие еще нашли нарушения в центре "истоки", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".