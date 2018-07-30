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Новости. Общество
11:26, 30 Июля 2018

Ревизоры нашли нарушения при использовании бюджетных средств в центре соцобслуживания Петрозаводска

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Контрольно-счетная палата Петрозаводска выявила нарушения при использовании бюджетных средств центром социального обслуживания населения "Истоки".

Это следует из отчета КСП "Проверка экономного и эффективного использования МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" средств бюджета Петрозаводского городского округа в 2017 году".

В числе нарушений ревизоры отметили решения о списании оргтехники. Решения принимались на основании заключений о неремонтопригодности компьютерной и копировальной техники соответствии с актами технической экспертизы. Но экспертизу проводила компания, с которой у Центра нет договорных отношений.

Подробнее о том, какие еще нашли нарушения в центре "истоки", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-07-30 13:20:49
Маразм!
Проверяльщики явно зарабатывают "очки", а не ищут хищения. Нельзя же проверку без нарушений...
Организация обратилась в какую-то компьютерную фирму, получила заключение. Судя по отчету, финансовых нарушений нет (услуга бесплатна, а списание корректное. Госконторы всё это на утилизацию передают. Специально для кира уточняю).
И зачем они должны были бумагу марать?
кир
2018-07-30 15:21:51
Leopol'd, не надо меня лечить. Не выдумываю, а прямо из жизни беру.
кир
2018-07-30 11:51:58
Все потихоньку подворовывают. Ученые, врачи, преподаватели, завхозы всего и вся. С 90-х годов столько компов списали и унесли домой своим чадам - уму непостижимо. "Истоки" - рядовой пример.
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