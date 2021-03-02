Ревнивая петрозаводчанка воткнула нож в грудь своего сожителя после посиделок с подругой

Жительница столицы Карелии приревновала своего гражданского мужа к пришедшей в гости знакомой.

В петрозаводскую полицию в ночь на 1 марта поступила информация о госпитализации 36-летнего горожанина с проникающим ножевым ранением в области грудной клетки. Врачи диагностировали у мужчины левосторонний пневмоторакс, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что ранение потерпевшему причинила его гражданская супруга - 41-летняя петрозаводчанка.

Той ночью пара пригласила в гости знакомую. Не обошлось без спиртных напитков. Женщина заподозрила сожителя в симпатии к приятельнице. По версии следствия, ревность стала поводом для ссоры: мужчина получил удар ножом.

Возбуждено уголовное дело. Ревнивая женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в столице Карелии 58-летняя дама предалась любовным утехам, и ее лишили средства связи.