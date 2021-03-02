Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Женщина гуляла по пляжу и нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей 1
02.03.2021 19:40
Юные спортсмены из Карелии завоевали награды на соревнованиях по фигурному катанию
02.03.2021 18:40
Пенсионный фонд Карелии разъяснил, от чего зависит "северный" стаж, нужный для досрочной пенсии 12
Сегодня 11:31
Стечение ряда обстоятельств: стали известны причины гибели траулера "Онега" 3
02.03.2021 16:36
На сколько подорожали автомобили с 1 марта: опубликованы цены на популярные модели
02.03.2021 16:25
В ГИБДД Петрозаводска рассказали, почему пешеход напал на автомобиль 2
Сегодня 13:16
Актриса фильмов для взрослых поделилась опытом знакомств в интернете
02.03.2021 23:30

Ревнивая петрозаводчанка воткнула нож в грудь своего сожителя после посиделок с подругой

Новости. Криминал
15:27, 03 Марта 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Жительница столицы Карелии приревновала своего гражданского мужа к пришедшей в гости знакомой.

В петрозаводскую полицию в ночь на 1 марта поступила информация о госпитализации 36-летнего горожанина с проникающим ножевым ранением в области грудной клетки. Врачи диагностировали у мужчины левосторонний пневмоторакс, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что ранение потерпевшему причинила его гражданская супруга - 41-летняя петрозаводчанка.

Той ночью пара пригласила в гости знакомую. Не обошлось без спиртных напитков. Женщина заподозрила сожителя в симпатии к приятельнице. По версии следствия, ревность стала поводом для ссоры: мужчина получил удар ножом.

Возбуждено уголовное дело. Ревнивая женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в столице Карелии 58-летняя дама предалась любовным утехам, и ее лишили средства связи.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Аналитика

02.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 4
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»