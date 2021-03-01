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В столице Карелии 58-летняя дама предалась любовным утехам, и ее лишили средства связи

Новости. Криминал
12:15, 02 Марта 2021
фото: © EPA/JUSTIN LANE
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Кража телефона раскрыта полицейскими в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции столицы Карелии обратилась 58-летняя горожанка. Она заявила о пропаже мобильного телефона. Ущерб превысил 4 тысячи рублей.

Как выяснили полицейские, петрозаводчанка пришла в гости к мужчине. В квартире проходило застолье: хозяин распивал спиртное с другом. Но, желая уделить время гостье, оставил товарища и отправился с дамой в соседнюю комнату.

По версии полиции, в это время 56-летний подозреваемый похитил ее мобильный телефон. Позднее он рассказал дознавателю, что телефон сбыл за тысячу рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Уголовное дело о краже возбуждено, 56-летний горожанин допрошен в качестве подозреваемого.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-02 12:24:19
Зачем такое пишите? Кот сказал, что неинтересно читать о чужих любовных утехах. Советской цензуры на вас нет. И врожденного чувства такта. Правильно написал, - одобрил кот.
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