В столице Карелии 58-летняя дама предалась любовным утехам, и ее лишили средства связи

Кража телефона раскрыта полицейскими в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции столицы Карелии обратилась 58-летняя горожанка. Она заявила о пропаже мобильного телефона. Ущерб превысил 4 тысячи рублей.

Как выяснили полицейские, петрозаводчанка пришла в гости к мужчине. В квартире проходило застолье: хозяин распивал спиртное с другом. Но, желая уделить время гостье, оставил товарища и отправился с дамой в соседнюю комнату.

По версии полиции, в это время 56-летний подозреваемый похитил ее мобильный телефон. Позднее он рассказал дознавателю, что телефон сбыл за тысячу рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Уголовное дело о краже возбуждено, 56-летний горожанин допрошен в качестве подозреваемого.