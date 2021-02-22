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Ревнивая женщина в районе Карелии огрела соперницу кочергой по голове

Новости. Криминал
16:32, 23 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com
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Пострадавшая с сотрясением мозга доставлена в больницу, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Пудожского района поступило сообщение о том, что 43-летней горожанке были нанесены травмы. На месте происшествия участковый уполномоченный полиции выяснил, что пострадавшая отдыхала в компании своей подруги и её супруга. В ходе застолья приятельнице показалось, что гостья флиртует с её мужем.

Ревность привела к словесному конфликту, в результате которого женщина нанесла сопернице удар кочергой по голове. Врачи диагностировали у потерпевшей сотрясение головного мозга.

Медицинское заключение стало основанием для возбуждения уголовного дела за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Подозреваемая – 40-летняя жительница Пудожа – свою вину признала, в содеянном раскаялась.

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