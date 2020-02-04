Ревнивец набросился на петрозаводчанина с пистолетом

В полицию обратился 41-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у него похитили имущество под угрозой оружия.

Петрозаводчанин рассказал, что знает имя девушки нападавшего, так как в вечер преступления она вместе с сожителем приходила к нему гости.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего подозреваемого. Он рассказал, что приревновал возлюбленную. Злоумышленник достал пневматический пистолет и нанес горожанину несколько ударов рукояткой, а после вынес из квартиры электролобзик, алюминиевые столовые приборы, упаковки макарон и масла, мясо и полуфабрикаты.

Расследуется уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Петрозаводске пьяный мужчина с пистолетом напал на незнакомца.