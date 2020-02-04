Ревнивец набросился на петрозаводчанина с пистолетом

В полицию обратился 41-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что у него похитили имущество под угрозой оружия.
Петрозаводчанин рассказал, что знает имя девушки нападавшего, так как в вечер преступления она вместе с сожителем приходила к нему гости.
Сотрудники полиции задержали 27-летнего подозреваемого. Он рассказал, что приревновал возлюбленную. Злоумышленник достал пневматический пистолет и нанес горожанину несколько ударов рукояткой, а после вынес из квартиры электролобзик, алюминиевые столовые приборы, упаковки макарон и масла, мясо и полуфабрикаты.
Расследуется уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Петрозаводске пьяный мужчина с пистолетом напал на незнакомца.
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