Ревнивый житель Петрозаводска насмерть забил друга жены деревянной доской

В столице Карелии отправлено в суд дело о смертельных пьяных посиделках. Сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя города, обвиняемого в убийстве.

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2023 года обвиняемый пригласил к себе в квартиру малознакомого мужчину, с которым супруга петрозаводчанина дружила. Хозяин с гостем выпивали, а затем разгорелась ссора на фоне ревности. Обвиняемый дважды ударил гостя по голове деревянной доской так, что тот скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину, уголовное дело было направлено в суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, мать погибшего предъявила гражданский иск о взыскании морального вреда — 3 миллиона рублей.