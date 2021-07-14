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Режим ЧС вновь введен в Суоярвском районе Карелии

Новости. Происшествия
09:16, 15 Июля 2021
фото: © Минприроды Карелии

Лесные пожары стали угрозой для поселка Найстеньярви в Суоярвском районе.

По сообщению МЧС Карелии, 15 июля в Суоярвском районе вновь введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами.

«В результате действующего природного пожара возникла угроза южной части населенного пункта Найстеньярви», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 12 июля, в Суоярвском районе был снят режим функционирования чрезвычайной ситуации, так как в связи с выпавшими дождями, показатель пожарной опасности снизился до 2 класса. С 1 июля в лесах района действовала чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, а с 7 июля здесь ввели режим ЧС. Пожары охватили более 150 га леса.

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Комментарии

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кир
2021-07-15 09:59:29
Людишки как курили в лесу, так и будут курить. Их не остановить. Ваши меры и объявления о них ни к чему не приводят.
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