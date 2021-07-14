Режим ЧС вновь введен в Суоярвском районе Карелии

Лесные пожары стали угрозой для поселка Найстеньярви в Суоярвском районе.

По сообщению МЧС Карелии, 15 июля в Суоярвском районе вновь введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами.

«В результате действующего природного пожара возникла угроза южной части населенного пункта Найстеньярви», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 12 июля, в Суоярвском районе был снят режим функционирования чрезвычайной ситуации, так как в связи с выпавшими дождями, показатель пожарной опасности снизился до 2 класса. С 1 июля в лесах района действовала чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, а с 7 июля здесь ввели режим ЧС. Пожары охватили более 150 га леса.