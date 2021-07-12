Режим ЧС снят в Суоярвском районе Карелии

В Суоярском районе, где полыхали лесные пожары, снят режим чрезвычайно ситуации после дождей, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 12 июля, Суоярвском районе снят режим функционирования чрезвычайная ситуация, так как в связи с выпавшими дождями, показатель пожарной опасности снизился до 2 класса.

Напомним, с 1 июля в районе действовала чрезвычайная пожарная опасность 5 класса в лесах. Региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 7 июля ввела режим ЧС районе из-за двух действующих лесных пожаров на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений.

Напомним, с 1 июля в районе действовала чрезвычайная пожарная опасность 5 класса в лесах, а с 7 июля здесь ввели режим ЧС. Пожары охватили более 150 га леса.